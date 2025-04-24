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05:46, 24 апреля 2025Бывший СССР

Вступившую в ВСУ королеву красоты изнасиловали сослуживцы

Рожин: Вступившую в ВСУ королеву красоты изнасиловали сослуживцы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

На Украине победительница конкурса красоты вступила в Вооруженные силы страны (ВСУ), и ее изнасиловали сослуживцы. На инцидент обратил внимание военный аналитик Борис Рожин в своем Telegram-канале.

Фитнес-модель Анна рассказала, что хотела вступить в конкретное подразделение, и там ее накачали наркотиками. При этом она недоумевает, почему с ней так обошлись соотечественники, а не противник. «Я плакала и просилась домой. Но увы... Я хотела защищать родину, а получилось что получилось», — призналась она.

Девушка в 2024 году выиграла конкурс красоты, который жертвует средства на нужды ВСУ.

Ранее стало известно, что бойцы ВСУ изнасиловали мирную жительницу Курской области, а потом отрезали ей голову. Житель окрестностей Суджи тогда добавил, что украинские военные, среди которых много осужденных за тяжкие преступления, занимаются повальным мародерством и «вывезли все, что можно».

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