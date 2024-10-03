РИА: бойцы ВСУ изнасиловали жительницу Суджи и отрезали ей голову

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) изнасиловали мирную жительницу Курской области, а потом отрезали ей голову. О жестокой расправе над женщиной рассказал житель окрестностей Суджи. Кадры его показаний предоставил РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

«Она агрономом была, изнасиловали, а потом отрезали голову. Вот что творится! Они не люди, особенно поляки и грузины», — сказал россиянин.

По его словам, украинские военные, среди которых много осужденных за тяжкие преступления, занимаются повальным мародерством и «вывезли все, что можно».

Мирошник добавил, что эти показания сейчас проверяет Главное военное следственное управление Следственного комитета (СК) России.