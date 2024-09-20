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06:15, 20 сентября 2024Россия

Житель Суджи рассказал о расправах наемников ВСУ из Франции и Грузии над горожанами

Житель Суджи заявил, что наемники ВСУ из Франции и Грузии убивали горожан

Фото: пресс-служба губернатора Курской области / РИА Новости

В первые дни вторжения в Курскую область бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) расправлялись над мирными жителями. Об этом РИА Новости сообщил житель Суджи Владимир Мальцев.

Он рассказал, что много людей лишились жизни при попытке выбраться из оказавшегося под ударом города. Помимо расправ, военные насиловали женщин и всячески издевались над ними.

Особенно зверствовали наемники ВСУ из Франции, Польши и Грузии. «Они просто истребляли людей как тараканов», — заявил Мальцев.

Накануне американский наемник Малкольм Нэнс рассказал, что Киев привлекает опасных и нестабильных людей для участия в военном конфликте. По его словам, некоторые из иностранных военных, воевавших на стороне ВСУ, находились в розыске за убийство. Кроме того, утверждает Нэнс, среди наемников также были люди, страдающие от психических заболеваний. Он отметил, что после начала спецоперации Киев пытался «выстроить оборону на ходу», в результате чего подобные наемники получили возможность принять участие в боевых действиях, чтобы «заработать деньги или переосмыслить себя».

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      Марина Совина
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