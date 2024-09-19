Американский наемник рассказал о вербовке в ВСУ нестабильных и опасных людей

Наемник из США Нэнс: ВСУ привлекают на свою сторону нестабильных и опасных людей

Украина привлекает опасных и нестабильных людей для участия в военном конфликте. Об этом рассказал американский наемник Малкольм Нэнс в статье для издания The Washington Post.

По его словам, некоторые из иностранных военных, воевавших за Украину, находились в розыске за убийство. Кроме того, как утверждает Нэнс, среди наемников также были люди, страдающие от психических заболеваний.

Он отметил, что после начала спецоперации Киев пытался «выстроить оборону на ходу», в результате чего нестабильные люди получили возможность принять участие в боевых действиях, чтобы «заработать деньги или переосмыслить себя».

Ранее стало известно, что на Курском направлении наибольшую жестокость проявляют наемники ВСУ. По словам источника ТАСС, там фиксируется присутствие бойцов из США, Польши и Франции.