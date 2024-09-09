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06:52, 9 сентября 2024Россия

Стало известно об особой жестокости наемников под Курском

ТАСС: наемники отличаются особой жестокостью в Курском приграничье

Фото: Stringer / Reuters

На Курском направлении наибольшую жестокость проявляют те украинские подразделения, которые состоят из наемников. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на силовые структуры.

«Наиболее жестко по отношению к мирным жителям ведут себя наемники», — подчеркивает источник.

По словам источника агентства, в Курском приграничье фиксируется присутствие бойцов их США, Польши и Франции.

В ночь с 8 на 9 сентября командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что за минувшие сутки Вооруженные силы Украины предприняли две попытки прорыва в Курской области, которые были пресечены. Он добавил, что ВСУ ежедневно несут потери, из-за чего «скоро устанут».

В свою очередь, бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер указал на то, что фронты Вооруженных сил Украины в Курской области и в Донецкой народной республике (ДНР) находятся в критическом положении.

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      Марина Совина
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