ТАСС: наемники отличаются особой жестокостью в Курском приграничье

На Курском направлении наибольшую жестокость проявляют те украинские подразделения, которые состоят из наемников. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на силовые структуры.

«Наиболее жестко по отношению к мирным жителям ведут себя наемники», — подчеркивает источник.

По словам источника агентства, в Курском приграничье фиксируется присутствие бойцов их США, Польши и Франции.

В ночь с 8 на 9 сентября командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что за минувшие сутки Вооруженные силы Украины предприняли две попытки прорыва в Курской области, которые были пресечены. Он добавил, что ВСУ ежедневно несут потери, из-за чего «скоро устанут».

В свою очередь, бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер указал на то, что фронты Вооруженных сил Украины в Курской области и в Донецкой народной республике (ДНР) находятся в критическом положении.