Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:58, 8 сентября 2024Мир

В США рассказали о нескольких катастрофах для ВСУ

Экс-разведчик США Риттер: фронты ВСУ находятся в критическом положении

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Фронты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области и в Донецкой народной республике (ДНР) находятся в критическом положении. Об этом заявил бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

По словам Риттера, президент Украины Владимир Зеленский — отчаянный человек, который действует по наводке Запада. «На самом деле наступление в Курской области рушится, ВСУ теряют свои стратегические резервы. Это произойдет не одномоментно, потому что русские не собираются жертвовать своими войсками и предпочтут действовать аккуратно. Но второй Курской операции уже не будет,» — рассказал военный.

Он добавил, что ВСУ также терпят поражения в ДНР — их фронт там практически рухнул. «Можно предположить, что у украинцев нет другого выбора, кроме как бежать обратно вдоль Днепра и попытаться выстроить укрепления на другом берегу, чтобы в итоге слепить что-то похожее на линию обороны», — отметил Риттер.

Ранее бывший премьер-министр России Сергей Степашин назвал Зеленского обреченным человеком и клоуном.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Качан
      Обсудить
      Последние новости

      Канцлер Германии высказался о мирных переговорах по Украине

      Названы имена погибших при ударе по Полтаве офицеров ВСУ

      Немецкий телеканал отменил популярное шоу из-за шутки ведущего о паралимпийцах

      Российские паралимпийцы остались без телефонов от спонсора Игр в Париже

      В США рассказали о нескольких катастрофах для ВСУ

      Минобороны рассказало об уничтожении военных ВСУ в Курской области

      Шольц высказался о возможности проведения досрочных выборов в Германии

      Россиянам подсказали пять простых способов укрепить здоровье сосудов

      Шольц пообещал наказать ответственных за подрыв «Северных потоков»

      Президент Латвии пожаловался на упавший в его стране российский беспилотник

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше