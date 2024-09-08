Экс-разведчик США Риттер: фронты ВСУ находятся в критическом положении

Фронты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области и в Донецкой народной республике (ДНР) находятся в критическом положении. Об этом заявил бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

По словам Риттера, президент Украины Владимир Зеленский — отчаянный человек, который действует по наводке Запада. «На самом деле наступление в Курской области рушится, ВСУ теряют свои стратегические резервы. Это произойдет не одномоментно, потому что русские не собираются жертвовать своими войсками и предпочтут действовать аккуратно. Но второй Курской операции уже не будет,» — рассказал военный.

Он добавил, что ВСУ также терпят поражения в ДНР — их фронт там практически рухнул. «Можно предположить, что у украинцев нет другого выбора, кроме как бежать обратно вдоль Днепра и попытаться выстроить укрепления на другом берегу, чтобы в итоге слепить что-то похожее на линию обороны», — отметил Риттер.

Ранее бывший премьер-министр России Сергей Степашин назвал Зеленского обреченным человеком и клоуном.