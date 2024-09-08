Экс-премьер России Степашин назвал Зеленского обреченным человеком

До поста президента Украины Владимир Зеленский был прекрасным артистом, однако сейчас он — обреченный человек. Такое мнение озвучил бывший премьер-министр России Сергей Степашин, передает ТАСС.

Степашин отметил, что раньше Зеленский хорошо развлекал людей. «Я этого клоуна помню еще по нескольким мероприятиям, где я лично участвовал, когда мы дружили с Украиной. Он там выступал ведущим — замечательный такой был: какие песни пел, как говорил о Советском союзе», — вспомнил политик.

По словам Степашина, сейчас Зеленский «все забыл». «Понятно, что сейчас он — обреченный человек», — заключил экс-премьер.

Ранее экс-разведчик США Тони Шаффер раскрыл возможный план бегства Зеленского в случае поражения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он заявил, что президент скроется во Флориде.