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15:54, 7 сентября 2024Мир

В США раскрыли план бегства Зеленского после поражения ВСУ

Экс-разведчик Шаффер: Зеленский сбежит во Флориду после поражения ВСУ
СюжетАтаки ВСУ на Курскую область

Фото: Ukraine Presidency / Globallookpress.com

После поражения Вооруженных сил Украины (ВСУ) украинский лидер Владимир Зеленский сбежит в американский штат Флорида. Такое мнение выразил экс-разведчик США Тони Шаффер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«Думаю, что Зеленский будет искать возможность сбежать и скрыться в одном из своих домов во Флориде. Вероятно, это случится к декабрю, когда у украинских войск все будет очень плохо в любом случае», — сказал он.

По мнению Шаффера, ВСУ вряд ли удастся удержать территории в Донбассе, после чего они начнут терять контроль над ними уже этой осенью.

Ранее Шаффер отметил, что атака ВСУ на Курскую область приведет к двойному поражению Киева. По его словам, украинская армия не смогла достичь ни одной стратегической цели своими действиями в этом направлении.

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      Дарья Устьянцева
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