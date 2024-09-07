Экс-разведчик Шаффер: Зеленский сбежит во Флориду после поражения ВСУ

После поражения Вооруженных сил Украины (ВСУ) украинский лидер Владимир Зеленский сбежит в американский штат Флорида. Такое мнение выразил экс-разведчик США Тони Шаффер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«Думаю, что Зеленский будет искать возможность сбежать и скрыться в одном из своих домов во Флориде. Вероятно, это случится к декабрю, когда у украинских войск все будет очень плохо в любом случае», — сказал он.

По мнению Шаффера, ВСУ вряд ли удастся удержать территории в Донбассе, после чего они начнут терять контроль над ними уже этой осенью.

Ранее Шаффер отметил, что атака ВСУ на Курскую область приведет к двойному поражению Киева. По его словам, украинская армия не смогла достичь ни одной стратегической цели своими действиями в этом направлении.