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23:28, 5 сентября 2024Мир

В США заявили о «двойной победе» России на Украине

Тони Шаффер: атака ВСУ на Курскую область обернется «двойной победой» России

Бывший американский разведчик Тони Шаффер в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил, что атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область приведет к двойному поражению Киева как на этом направлении, так и в Донбассе.

По его словам, украинская армия не смогла достичь ни одной стратегической цели в Курской области. «В конечном итоге это на самом деле двойной выигрыш для русских», — сказал Шаффер.

Эксперт добавил, что в результате российские войска могут уничтожить украинские резервы, направленные в Курскую область, а также еще быстрее продвинуться в Донбассе. Также Шаффер подчеркнул, что ВСУ бросили в атаку все передовое оружие Запада, которое теперь« горит на поле боя».

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      Марина Совина
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