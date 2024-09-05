Тони Шаффер: атака ВСУ на Курскую область обернется «двойной победой» России

Бывший американский разведчик Тони Шаффер в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил, что атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область приведет к двойному поражению Киева как на этом направлении, так и в Донбассе.

По его словам, украинская армия не смогла достичь ни одной стратегической цели в Курской области. «В конечном итоге это на самом деле двойной выигрыш для русских», — сказал Шаффер.

Эксперт добавил, что в результате российские войска могут уничтожить украинские резервы, направленные в Курскую область, а также еще быстрее продвинуться в Донбассе. Также Шаффер подчеркнул, что ВСУ бросили в атаку все передовое оружие Запада, которое теперь« горит на поле боя».