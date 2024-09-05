Главком ВСУ признал недостаточную подготовку новобранцев

Главнокомандующий ВСУ Сырский признал недостаточную подготовку новобранцев

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский признал недостаточную подготовку новобранцев. Об этом сообщает CNN.

По его словам, динамика на фронте требует как можно скорее направить призванных военнослужащих на службу. Сырский подчеркнул, что новобранцы проходят месячную базовую подготовку и еще полмесяца-месяц — специальную. Он отметил, что после этого их отправляют воевать.

Главком ВСУ также признал полное техническое превосходство ВС России. По его мнению, у Российской армии есть преимущество в авиации, ракетах, артиллерии, танках, боевых машинах пехоты, а также в количестве используемых боеприпасов и личном составе.

Сырский упрекнул Соединенные Штаты за задержки с военной помощью, которые «вызвали серьезные неудачи на поле боя и привели к падению морального духа».