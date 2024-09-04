В США заявили о шокирующей скорости продвижения российских войск

Офицер Дэвис: российские войска продвигаются с шокирующей скоростью

Российские войска продвигаются в направлении Красноармейска (украинское название — Покровск) с шокирующей скоростью. Об этом заявил отставной офицер армии США Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.

«Россия также наращивает свое продвижение на востоке (на красноармейском направлении — прим. «Ленты.ру») со скоростью, которая шокирует многих на Западе», — заявил Дэвис.

По его словам, Красноармейск является важным городом и «центром восточного фронта для украинской стороны» из-за логистических узлов. Дэвис подчеркнул, что благодаря контролю над Красноармейском Киев обеспечивает снабжение своих войск к северу и югу от города.

Отставной офицер отметил, что наступление российских войск может ускориться из-за того, что оборона Вооруженных сил Украины постепенно рушится.

Ранее бывший начальник штаба Министерства обороны Германии Нико Ланге заявил, что ситуация вокруг Красноармейска стала большой проблемой для ВСУ.