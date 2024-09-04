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16:17, 4 сентября 2024Мир

В Германии раскрыли проблемы ВСУ под Красноармейском

Аналитик Ланге: ситуация вокруг Красноармейска стала большой проблемой для ВСУ

Фото: Oleg Petrasiuk / Ukrainian Armed Forces / Reuters

Ситуация вокруг Красноармейска стала большой проблемой для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил бывший начальник штаба министерства обороны Германии Нико Ланге, сообщает Newsweek.

«Многие подразделения в районе Покровска [Красноармейска] сталкиваются с проблемой, что они не могут удержать линию фронта или вынуждены отступать», — объяснил он.

По словам аналитика, украинские военные отходят назад, поскольку укомплектованы всего на 10, 20 или 30 процентов. Он подчеркнул, что такая ситуация сложилась из-за того, что мобилизация на Украине была недостаточной и произошла слишком поздно по политическим причинам.

Ранее Ланге выразил мнение, что ВСУ не могут сдерживать наступление российской армии в ДНР из-за того, что лучшие украинские части были отправлены в атаку на Курскую область. Он также отметил, что успешное наступление России в ДНР ставит под вопрос всю военную стратегию Киева.

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      Виктория Кондратьева
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