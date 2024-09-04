Ситуация вокруг Красноармейска стала большой проблемой для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил бывший начальник штаба министерства обороны Германии Нико Ланге, сообщает Newsweek.
«Многие подразделения в районе Покровска [Красноармейска] сталкиваются с проблемой, что они не могут удержать линию фронта или вынуждены отступать», — объяснил он.
По словам аналитика, украинские военные отходят назад, поскольку укомплектованы всего на 10, 20 или 30 процентов. Он подчеркнул, что такая ситуация сложилась из-за того, что мобилизация на Украине была недостаточной и произошла слишком поздно по политическим причинам.
Ранее Ланге выразил мнение, что ВСУ не могут сдерживать наступление российской армии в ДНР из-за того, что лучшие украинские части были отправлены в атаку на Курскую область. Он также отметил, что успешное наступление России в ДНР ставит под вопрос всю военную стратегию Киева.