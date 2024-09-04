Аналитик Ланге: ситуация вокруг Красноармейска стала большой проблемой для ВСУ

Ситуация вокруг Красноармейска стала большой проблемой для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил бывший начальник штаба министерства обороны Германии Нико Ланге, сообщает Newsweek.

«Многие подразделения в районе Покровска [Красноармейска] сталкиваются с проблемой, что они не могут удержать линию фронта или вынуждены отступать», — объяснил он.

По словам аналитика, украинские военные отходят назад, поскольку укомплектованы всего на 10, 20 или 30 процентов. Он подчеркнул, что такая ситуация сложилась из-за того, что мобилизация на Украине была недостаточной и произошла слишком поздно по политическим причинам.

Ранее Ланге выразил мнение, что ВСУ не могут сдерживать наступление российской армии в ДНР из-за того, что лучшие украинские части были отправлены в атаку на Курскую область. Он также отметил, что успешное наступление России в ДНР ставит под вопрос всю военную стратегию Киева.