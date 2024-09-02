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01:55, 2 сентября 2024Мир

В Германии рассказали о проблеме ВСУ из-за атаки на Курскую область

Bild: ВСУ не могут сдержать удары России в ДНР из-за атаки на Курскую область
СюжетНаселение России:

Фото: Kirill Chubotin / Keystone Press Agency / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут сдерживать наступление Российской армии в Донецкой народной республике (ДНР) из-за того, что лучшие украинские части были отправлены в атаку на Курскую область. Об этом изданию Bild рассказал военный аналитик Нико Ланге.

«Киев ослабляет свои лучшие подразделения на востоке собственной страны, чтобы иметь возможность наступать на западе России. Недоукомплектованные подразделения в Донбассе не могут противостоять русским. Украина платит высокую цену», — заявил эксперт.

Ланге отметил, что успешное наступление России в ДНР и эвакуация населения из Покровска (Красноармейска) ставят под вопрос всю военную стратегию украинских властей. По его словам, Киев сделал очень рискованную ставку, решив наступать на Курскую область.

Ранее немецкий журналист Кристоф Ваннер в репортаже для канала Welt сообщил о тяжелом положении ВСУ на востоке Украины. «Очень тяжелая обстановка для Украины, особенно в донецком районе, в направлении Красноармейска», — отметил он.

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      Артём Верейкин
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