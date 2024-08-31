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13:22, 31 августа 2024Интернет и СМИ

В Германии сообщили о тяжелом положении ВСУ на фронте

Welt: обстановка для ВСУ на востоке Украины стала очень тяжелой

Фото: Yevhenii Zavhorodnii / Reuters

Обстановка для Вооруженных сил Украины (ВСУ) на востоке страны стала очень тяжелой. Об этом рассказал немецкий журналист Кристоф Ваннер в репортаже для канала Welt.

«Очень тяжелая обстановка для Украины, особенно в донецком районе, в направлении Красноармейска», — отметил он.

По словам Ваннера, такое положение украинских военных связано с наступлением российских сил. Журналист добавил, что солдаты ВСУ вынуждены покидать важные позиции украинской линии обороны.

Ранее британский эксперт Александр Меркурис рассказал, что логистика ВСУ на передовой рушится, а тысячи украинских бойцов оставляют свои позиции. Он считает, что ослабленное положение украинской стороны связано с бессмысленной атакой на курское приграничье.

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      Виктория Кондратьева
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