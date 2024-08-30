На Западе рассказали о положении ВСУ на передовой

Меркурис: логистика ВСУ на передовой рушится, бойцы начали покидать позиции

Логистика Вооруженных сил Украины (ВСУ) на передовой рушится, а тысячи украинских бойцов оставляют свои позиции. Об этом рассказал британский эксперт Александр Меркурис в интервью YouTube-каналу The Duran.

«Логистика начинает разрушаться. Поступают сообщения о том, что тысячи людей дезертируют», — сообщил он.

Как подчеркнул Меркурис, украинские войска сильно ослабли из-за бессмысленной атаки на курское приграничье. В связи с этим они теряют еще больше территорий. По словам эксперта, провокация в Курской области стала авантюрой, которая ничего не принесла Украине.

Ранее Александр Меркурис рассказал, что у Вооруженных сил Украины в Донбассе начался масштабный кризис. Эксперт также предрек крах обороны ВСУ вокруг Красноармейска благодаря усилиям российских военных.

По словам эксперта, линии снабжения ВСУ в данном регионе оказались перерезаны. Кроме того, Александр Меркурис заявил, что в конфликте на Украине наступил переломный момент.

Американский экономист Джеффри Сакс, в свою очередь, заявил, что российская армия добивается больших военных успехов на линии фронта в Донбассе.