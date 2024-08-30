В Британии рассказали о начавшемся у ВСУ масштабном кризисе

Аналитик Меркурис сообщил о начале масштабного кризиса у ВСУ в Донбассе

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе начался масштабный кризис, считает британский военный аналитик Александр Меркурис. Он заявил в своем блоге на YouTube, что окончательный крах обороны украинских войск на донбасском направлении стал вопросом времени.

«Не думаю что кто-то серьезно сомневается в общей ситуации», — добавил он. Меркурис также предрек крах обороны ВСУ вокруг Красноармейска благодаря усилиям российских военных. По словам эксперта, линии снабжения ВСУ в данном регионе оказались перерезаны.

