В Британии заявили об угрозе Украины из-за Курской области

Отступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Курской области станет угрозой для лидера страны Владимира Зеленского. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
«Отступление из Курской области нанесет огромный удар по престижу и авторитету правительства Зеленского (...) Если что-то подобное произойдет, то вся операция подвергнется такой критике, что сам Зеленский, возможно, не сможет этого пережить», — рассказал военный аналитик.
Меркурис заключил, что вылазка ВСУ является авантюрой. По его словам, Зеленский признает этот факт и осознает сложность положения украинских войск.
Ранее Меркурис заявил, что оборона ВСУ войск под Торецком и Часовым Яром скоро начнет рушиться. Он добавил, что ряд поражений ВСУ в Донбассе приведет к краху обороны украинских войск почти по всей линии фронта.