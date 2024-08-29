В Британии заявили об угрозе Украины из-за Курской области

Меркурис: отступление ВСУ из Курской области станет угрозой для Зеленского

Отступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Курской области станет угрозой для лидера страны Владимира Зеленского. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

«Отступление из Курской области нанесет огромный удар по престижу и авторитету правительства Зеленского (...) Если что-то подобное произойдет, то вся операция подвергнется такой критике, что сам Зеленский, возможно, не сможет этого пережить», — рассказал военный аналитик.

Меркурис заключил, что вылазка ВСУ является авантюрой. По его словам, Зеленский признает этот факт и осознает сложность положения украинских войск.

Ранее Меркурис заявил, что оборона ВСУ войск под Торецком и Часовым Яром скоро начнет рушиться. Он добавил, что ряд поражений ВСУ в Донбассе приведет к краху обороны украинских войск почти по всей линии фронта.