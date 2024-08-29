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20:35, 29 августа 2024Мир

В Британии заявили об угрозе Украины из-за Курской области

Меркурис: отступление ВСУ из Курской области станет угрозой для Зеленского
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Отступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Курской области станет угрозой для лидера страны Владимира Зеленского. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

«Отступление из Курской области нанесет огромный удар по престижу и авторитету правительства Зеленского (...) Если что-то подобное произойдет, то вся операция подвергнется такой критике, что сам Зеленский, возможно, не сможет этого пережить», — рассказал военный аналитик.

Меркурис заключил, что вылазка ВСУ является авантюрой. По его словам, Зеленский признает этот факт и осознает сложность положения украинских войск.

Ранее Меркурис заявил, что оборона ВСУ войск под Торецком и Часовым Яром скоро начнет рушиться. Он добавил, что ряд поражений ВСУ в Донбассе приведет к краху обороны украинских войск почти по всей линии фронта.

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      Максим Габриелян
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