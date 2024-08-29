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03:42, 29 августа 2024Мир

На Западе сделали неожиданное заявление о ситуации под Часовым Яром

Аналитик Меркурис: украинцы ожидают прорыва обороны ВСУ под Часовым Яром

Фото: Unsplash

Британский эксперт Александр Меркурис заявил, что оборона Вооруженных сил Украины (ВСУ) войск под Торецком и Часовым Яром начнет скоро рушиться. С таким мнением он выступил в своем блоге на YouTube.

Меркурис сделал неожиданное заявление о ситуации под Часовым Яром и допустил, что украинцы ожидают прорыва на этом участке фронта. «Украина, возможно, готовится к тому, что оборона Торецка и Часова Яра очень скоро рухнет», — отметил он.

Аналитик добавил, что ряд поражений ВСУ в Донбассе приведет к краху обороны украинских войск почти по всей линии фронта.

Ранее Меркурис заявил, что в конфликте на Украине наступил переломный момент. По его мнению, Россия стремительно улучшает свои позиции, а ситуация для Киева будет катастрофически ухудшаться.

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      Марина Совина
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