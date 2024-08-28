На Западе признали наступление переломного момента в конфликте на Украине

Британский аналитик Меркурис: в конфликте на Украине наступил поворотный момент

В конфликте на Украине наступил переломный момент, когда Россия стремительно улучшает свои позиции. С таким заявлением на своем авторском YouTube-канале выступил британский военный аналитик Александр Меркурис.

«Конфликт сейчас находится в поворотном моменте. Мы сейчас достигли точки, где ситуация на фронте, ситуация в экономике, общая ситуация на Украине такова, что ухудшение будет ускоряться, накапливаться или усугубляться», — сказал эксперт.

По мнению Меркуриса, ситуация для украинской стороны будет катастрофически ухудшаться вне зависимости от действий Киева.

Ранее Меркурис заявил, что Украина потеряла все шансы на существование.