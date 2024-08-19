Украина потеряла шансы на существование после атаки на Курскую область. Последствия атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) раскрыл британский аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале.
«Они действуют так, что лишают себя возможности начать переговоры, чтобы сохранить свое государство хоть в какой-нибудь форме. Да, может быть, она была бы сильно урезана в территориях, но, тем не менее, это была бы Украина», — сказал Меркурис.
Он отметил, что Украина планировала с помощью нападения на Курскую область добиться более выгодных условий на переговорах, однако на деле лишь разозлила своих Западных союзников.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский не сошлись в стратегиях атаки на Курскую область. Так, издание The Economist написало, что разногласия возникли на почве того, что украинский глава стремился к максимальному прогрессу при вторжении, в то время как Сырский действовал с осторожностью.