Меркурис: Украина потеряла шансы на существование после атаки на Курскую область

Украина потеряла шансы на существование после атаки на Курскую область. Последствия атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) раскрыл британский аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале.

«Они действуют так, что лишают себя возможности начать переговоры, чтобы сохранить свое государство хоть в какой-нибудь форме. Да, может быть, она была бы сильно урезана в территориях, но, тем не менее, это была бы Украина», — сказал Меркурис.

Он отметил, что Украина планировала с помощью нападения на Курскую область добиться более выгодных условий на переговорах, однако на деле лишь разозлила своих Западных союзников.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский не сошлись в стратегиях атаки на Курскую область. Так, издание The Economist написало, что разногласия возникли на почве того, что украинский глава стремился к максимальному прогрессу при вторжении, в то время как Сырский действовал с осторожностью.