У Зеленского и Сырского возникли разногласия по поводу атаки на Курскую область

Economist: Зеленский и Сырский не сошлись в стратегиях атаки на Курскую область

Президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий Вооруженными силами республики (ВСУ) Александр Сырский не сошлись в стратегиях атаки на Курскую область. Как сообщает The Economist со ссылкой на источник в Генштабе, разногласия возникли на почве того, что украинский лидер стремился к максимальному прогрессу при вторжении, в то время как Сырский действовал с осторожностью.

Главком ВСУ фокусируется на расширении флангов в приграничье российского региона для создания там оборонительных линий. Один из доверенных лиц генерала рассказал изданию: «Сырский — не дурак, он знает, что рывок вперед поставит под угрозу всю операцию».

По последним данным, расширенный контингент украинских военнослужащих общей численностью 10-20 тысяч человек, вероятно, стремиться взять под контроль южный берег Сейм к северо-западу от Суджи.