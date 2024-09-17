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19:44, 17 сентября 2024Бывший СССР

Зеленский поручил разобраться с домогательствами в отношении женщин-военных

Зеленский поручил Шмыгалю разобраться с домогательствами к женщинам в ВСУ

Фото: Leon Neal / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру страны Денису Шмыгалю разобраться с проблемой домогательств в отношении женщин в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его обращение передает ТАСС.

Сообщается, что президент обратился к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю и поручил «комплексно проработать вопросы в электронных петициях и об их нарушении».

Ранее стало известно, что в рядах ВСУ воюют порядка 75 тысяч женщин. Они занимают разные должности: от снайперов и операторов дронов до участниц боевых действий.

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      Илья Таксюр
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