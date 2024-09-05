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14:07, 5 сентября 2024Бывший СССР

Названо число женщин в рядах ВСУ

Военный эксперт Дандыкин: в рядах ВСУ около 75 тысяч женщин

Фото: Alina Smutko / Reuters

В рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) воюют порядка 75 тысяч женщин, рассказал «Ленте.ру» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Он добавил, что женщины есть и в рядах ВС РФ, но они не задействованы в боевых задачах.

«В рядах ВСУ сейчас около 75 тысяч женщин при общей численности армии около миллиона человек. Призыва при этом нет, женщин не мобилизуют, они идут добровольно. Должности у них разные: есть штабные, но есть и снайперы, операторы дронов, участницы боевых действий», — рассказал Дандыкин.

В российской армии, по его словам, женщины чаще занимают должности медиков, связистов, есть и женщины-офицеры.

«Начали появляться летчицы, во флот женщины тоже идут, но они не связаны непосредственно с полем боя», — уточнил военный эксперт.

Ранее сообщалось, что две женщины-военнослужащие ВСУ попали в российский плен в Курской области. Пленные рассказали, что снимали захват военными ВСУ приграничных территорий.

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