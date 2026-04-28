В Туапсе вспыхнул пожар на НПЗ

В Туапсе из-за падения обломков БПЛА произошел пожар на НПЗ

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) вспыхнул в Туапсе в результате падения обломков беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом 28 апреля сообщил оперативный штаб Краснодарского края в Telegram-канале.

Уточняется, что в результате случившегося никто не пострадал.

В тушении задействованы 122 человека и 39 единиц техники, в том числе от Главного управления России по Краснодарскому краю.

Ранее Telegram-канал «Осторожно, новости» писал, что Туапсе атаковали БПЛА, в городе раздались мощные взрывы. По словам очевидцев, атака дронов длилась несколько часов, ее отражали средства противовоздушной обороны (ПВО). Сообщалось, что в одном из районов города произошло возгорание.