05:32, 28 апреля 2026Россия

В Туапсе из-за падения обломков БПЛА произошел пожар на НПЗ
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) вспыхнул в Туапсе в результате падения обломков беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом 28 апреля сообщил оперативный штаб Краснодарского края в Telegram-канале.

Уточняется, что в результате случившегося никто не пострадал.

В тушении задействованы 122 человека и 39 единиц техники, в том числе от Главного управления России по Краснодарскому краю.

Ранее Telegram-канал «Осторожно, новости» писал, что Туапсе атаковали БПЛА, в городе раздались мощные взрывы. По словам очевидцев, атака дронов длилась несколько часов, ее отражали средства противовоздушной обороны (ПВО). Сообщалось, что в одном из районов города произошло возгорание.

    Последние новости

    Россия остановит транзит нефти в Германию по трубопроводу «Дружба». Это может стать серьезной проблемой для Берлина и Киева

    В США заявили об опасениях американских генералов из-за Трампа

    Глава МИД Ирана обратился к России

    В Туапсе вспыхнул пожар на НПЗ

    Тревел-блогер описал цены в супермаркетах Камчатки фразой «повергли в ступор»

    Трамп вновь нарушил королевский протокол во время встречи с Карлом III

    В США сообщили Украине мрачную новость

    Рубио высказался о трагических слухах насчет верховного лидера Ирана

    Во Франции оценили потери наемников ВСУ

    Неизвестный хищник растерзал шедшего на свадьбу мужчину

    Все новости
