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22:47, 14 июня 2026Бывший СССР

Порноактер-наркоман с OnlyFans попал в ВСУ после тюрьмы в Польше и оказался в плену

Украинский порноактер попал в ВСУ из тюрьмы в Польше, а потом оказался в плену
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Andriy Andriyenko / Reuters

Российские военные взяли в плен воевавшего за Украину порноактера с OnlyFans Ивана Тузова. Об этом сообщил Telegram-канал «Северный ветер».

«В плен к нашим военнослужащим впервые попал порноактер. Из-за постоянного употребления наркотиков он путается, иногда рассказывает какие-то фантастические истории, однако часть из них оказалась правдой», — указано в сообщении.

Утверждается, что уроженец Донецка уехал в Польшу более 10 лет назад и там начал свою карьеру порноактера. Однажды Тузов в состоянии опьянения избил свою девушку, за что оказался в польской тюрьме, а позже был депортирован на Украину. Там он долго скрывался от мобилизации, но в конечном итоге был призван в Вооруженные силы Украины (ВСУ), вскоре угодив в плен.

Ранее боец ВСУ сдался в плен российскому дрону в Днепропетровской области. «Вышел на улицу, как раз ваши ребята дроном летали, показал, что я сдаюсь, мне рацию скинули, я по ней пришел к вашим ребятам и сдался», — сообщил он.

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