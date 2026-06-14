ТАСС: Наемники ВСУ бросают свои позиции и убегают с оружием в руках

Иностранные наемники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фоне идеи перевода в штурмовики бросают свои позиции и убегают с оружием в руках. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Собеседник агентства указал, что министр обороны республики Михаил Федоров намерен заместить в войсках до 50 процентов штурмовиков иностранцами на фоне растущего недовольства украинцев наплывом мигрантов. При этом, добавил он, дезертирство среди наемников стало проблемой для Киева.

О планах Федорова отдать иностранцам от 30 до 50 процентов должностей штурмовиков и пехотинцев стало известно 13 июня. «Это только первый этап масштабной трансформации. Второй — комплексная трансформация процесса рекрутинга и мобилизации. Мы строим армию с понятными правилами и уважением к военному», — заявил он.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Лондон представил план нового летнего наступления ВСУ. Утверждается, что Британия тайно выделила ему средства на усиление мобилизации.