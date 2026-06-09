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13:36, 9 июня 2026Бывший СССР

На Украине рассказали о планах Зеленского на летнее наступление ВСУ

Панченко: Зеленский представил в Лондоне план летнего наступления ВСУ
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Stringer / Reuters

Украинский президент Владимир Зеленский в ходе визита в Лондон представил план нового летнего наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в социальной сети X со ссылкой на источники рассказала украинская журналистка Диана Панченко.

«Зеленский представил план летнего наступления Украины. Британия тайно выделила ему средства на усиление мобилизации. Вчера украинским правоохранительным органам было приказано резко увеличить количество патрулей для поимки украинских мужчин», — говорится в публикации.

Она выразила уверенность, что Зеленский и европейские лидеры в Лондоне якобы также обсуждали вопрос прямого вовлечения в конфликт Молдавии и Румынии.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский при встрече с российским олигархом Романом Абрамовичем отверг возможные территориальные уступки по Донбассу. Зеленский также передал через Абрамовича послание президенту России Владимиру Путину.

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