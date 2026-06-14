Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:42, 14 июня 2026Мир

В США назвали условие возобновления экспорта нефти из Ирана

Хегсет: Тегеран сможет начать экспорт нефти после снятия блокады
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Тегеран сможет сразу же приступить к экспорту нефти после снятия американской блокады портов Ирана. Такие сроки назвал министр войны США Пит Хегсет в эфире телеканала CBS.

«Немедленно. Так сказал президент [США Дональд Трамп]», — заявил он. Глава Пентагона пояснил, что это произойдет после того, как будет подписана сделка с Ираном. При этом он уточнил, что «для полного завершения потребуется 30 дней или две недели».

С середины апреля США осуществляют военно-морское патрулирование, блокируя основные порты Ирана и препятствуя экспорту нефти. Ранее сообщалось, что морской нефтеэкспорт Ирана упал более чем на 80 процентов на фоне блокады США. Как указывал вице-премьер России Александр Новак, блокада иранских портов и Ормузского пролива несет риски и для глобального энергорынка, лишая его примерно 10-12 миллионов баррелей в сутки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Толпа киевлян вышла против ТЦК из-за насильственной мобилизации

    Бывшему президенту Армении не позволили покинуть страну

    Киевляне приготовились ночевать в метро

    В России раскрыли значение взятия Константиновки

    В Харькове раздались взрывы и начался мощный пожар

    Фон дер Ляйен резко раскритиковали за решение о начале переговоров о членстве Украины в ЕС

    В Киеве объявлена воздушная тревога

    Москвичей предупредили о грозе

    13 стран подписали письмо с критикой главы УЕФА

    МИД Ирана возложил на США ответственность за обстрел Бейрута со стороны Израиля

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok