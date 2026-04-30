Ущерб Ирана от морской блокады США оценили

Reuters: Морской нефтеэкспорт Ирана упал более чем на 80 % на фоне блокады США

Блокада США иранских портов резко сократила нефтеэкспорт ближневосточной страны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные участников рынка.

С 13 по 25 апреля из Оманского залива вышли лишь несколько танкеров, перевозивших иранскую нефть, указали аналитики компании Vortexa. Это более чем на 80 процентов меньше в сравнении с показателем за тот же период 2025 года, свидетельствуют данные отслеживания судов LSEG.

С середины апреля США осуществляют военно-морское патрулирование, блокируя основные порты Ирана и препятствуя экспорту нефти. Это сильно бьет по бюджету ближневосточного государства, который в значительной степени зависит от поступлений с продаж энергоресурсов. Впрочем, блокада иранских портов и Ормузского пролива несет риски и для глобального энергорынка, лишая его примерно 10-12 миллионов баррелей в сутки, указывал вице-премьер России Александр Новак.

Глава Белого дома Дональд Трамп ранее дал понять, что не собирается прекращать морскую блокаду Ирана в обозримом будущем. Подобная мера, ожидают в Вашингтоне, вынудит Тегеран отказаться от ядерной блокады. По оценке FGE NextantECA, Иран сможет обходиться без экспорта нефти до двух-трех месяцев, после чего ему придется сократить добычу сырья.