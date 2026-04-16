Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:16, 16 апреля 2026

Способность Ирана выдержать нефтяную блокаду США оценили

Reuters: Иран сможет обходиться без экспорта нефти до двух-трех месяцев
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Иран сможет обходиться без морского экспорта нефти вплоть до двух месяцев, после этого ближневосточная страна будет вынуждена сократить добычу сырья. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на оценку аналитиков компании FGE NextantECA.

Примерно до середины июня Иран сможет поддерживать среднесуточную добычу сырья на уровне порядка 3,5 миллиона баррелей. При относительном небольшом снижении показателя (на 500 тысяч баррелей) ближневосточная страна сможет обходиться без морского экспорта нефти примерно до середины июля, пояснили эксперты.

Нефтяная блокада США, оценивают аналитики, может помешать экспорту около 2 миллионов баррелей иранской нефти на внешние рынки. Любое, даже незначительное сокращение добычи сырья в этой стране, предупреждают эксперты, приведет к ежедневной потере свыше 12 миллионов баррелей.

Для глобального энергорынка выпадение столь большого объема сырья чревато стремительным ростом цен на нефть, отмечают эксперты. Это обстоятельство может привести к охлаждению мирового спроса и, как следствие, — к снижению деловой и производственной активности. Последнее чревато резким замедлением роста глобальной экономики, констатировали в Международном валютно фонде (МВФ). При худшем раскладе рост мирового ВВП может ограничиться 2 процентами против 3,4 процента в 2025-м.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok