Путин предупредил об угрозе экологической катастрофы после удара по Туапсе. Как в городе устраняют последствия атаки?

Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Туапсе. Он отметил, что жители города справляются с вызовами, с которыми им приходится сталкиваться.

Все чаще наносятся удары беспилотниками по гражданской инфраструктуре. Последний пример — удары по энергетическим объектам в Туапсе, которые потенциально могут вызвать и экологические последствия серьезные Владимир Путин Президент России

По его словам, глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев уже доложил о том, что сейчас в городе отсутствуют какие-либо серьезные угрозы. Он также рассказал российскому лидеру, что жители справляются с вызовами на фоне последствий ударов ВСУ.

Туапсе в третий раз за две недели попал под удары украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Под первую атаку город попал 16 апреля — тогда жертвами налета дронов стали двое детей, в море появилось нефтяное пятно. Второй раз украинские беспилотники атаковали город 20 апреля. После этого там разгорелся мощный пожар, который ликвидировали только через пять дней.

В последний раз удар ВСУ задел нефтеперерабатывающий завод (НПЗ). В городе снова начался мощный пожар.

Глава МЧС высказался о ситуации в Туапсе

Глава МЧС Александр Куренков прибыл в Краснодарский край по поручению президента России для контроля за тушением пожаров на нефтехранилищах в Туапсе. Совместно с губернатором Вениамином Кондратьевым глава МЧС облетел акваторию Черного моря на вертолете, после чего провел заседание оперативного штаба.

На месте ликвидации пожара глава ведомства дал поручения по дальнейшим действиям. В числе приоритетных задач: скорейшее устранение открытого горения на НПЗ и утилизация загрязненного грунта в прибрежной зоне. По словам Куренкова, все утечки нефти остановлены. Часть нефтепродуктов попала в акваторию. Для их сбора в Туапсе прибудет группа из 40 водолазов.

Сразу хочу сказать, что все остановлено и сейчас излияний не происходит Александр Куренков Глава МЧС

В ликвидации разлива нефтепродуктов задействованы 360 человек и 60 единиц техники. Собрано и вывезено более восьми тысяч кубометров загрязненного грунта и водомазутной смеси, говорится в публикации.

Коты и собаки пострадали из-за «нефтяного дождя»

В Туапсе от «нефтяного дождя» пострадали уличные коты и собаки. Пункт мойки животных открылся 24 апреля в Шепси на базе отдыха, которая была предоставлена добровольцам до майских праздников.

Ежедневно волонтеры сами отлавливают около 15-20 кошек и собак. Они сообщили, что по городу ездят поливальные машины, которые смывают мазут с дорог, куда его перевозят с местного пляжа. В результате на дорогах образуется каша, в которой пачкаются животные. У многих есть признаки отравления дымом: кашель, слезящиеся глаза и слабость.

«Животные ходят по этому замазученному городу, у них лапы все в мазуте, между лапами прямо комки этого мазута, на животе сажа, потому что они в этом валяются», — поделились волонтеры.

В России призвали ударить «Орешником» по Одессе после атаки ВСУ на Туапсе

Военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что Вооруженным силам (ВС) России надо нанести удар по Одессе баллистической ракетой «Орешник» или гиперзвуковым авиационным ракетным комплексом «Кинжал» после атаки ВСУ на НПЗ в Туапсе.

Риск возникновения экологической катастрофы противнику "по барабану". А если это так, то нам надо ударить по Одессе так же основательно (...) В первую очередь надо бить по мостам. Можно ударить по одному мосту и перерубить Одессу и Одесскую область пополам Василий Дандыкин Военный эксперт

По его словам, Россия обладает ресурсами для атак, которыми можно уничтожить железнодорожный транспорт.

Первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа, в свою очередь, заявил, что ответные действия на атаку ВСУ должны быть кратно сильнее.