22:35, 28 апреля 2026Россия

Глава МЧС сообщил об остановке утечек нефти в Туапсе

Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Все утечки нефти, возникшие после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Туапсе, остановлены. Об этом сообщил глава МЧС России Александр Куренков, его слова приводят «Известия».

«Сразу хочу сказать, что все остановлено и сейчас излияний не происходит», — подчеркнул глава МЧС.

По его словам, часть нефтепродуктов попала в акваторию. Для их сбора в Туапсе прибудет группа из 40 водолазов.

Ранее ВСУ вновь нанесли удар по Туапсе. Местные власти ввели в городе режим чрезвычайной ситуации регионального характера.

