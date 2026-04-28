После нового удара ВСУ по Туапсе ввели режим ЧС

Краснодарский оперштаб сообщил о введении режима ЧС после удара ВСУ по Туапсе

После нового удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Туапсе ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального характера. Об этом сообщается в Telegram-канале оперштаба Краснодарского края.

«С 28 апреля по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева вводится режим ЧС регионального уровня на территории всего Туапсинского муниципального округа», — говорится в сообщении.

В ночь на 28 апреля над Туапсе раздались мощные взрывы. По информации оперштаба, из-за атаки ВСУ в городе вспыхнул новый пожар на объекте нефтяной промышленности. Из-за возгорания на нескольких прилегающих к предприятию улицах началась эвакуация.

Это не первый удар по городу за последние две недели. До этого украинские войска в ночь на 20 апреля атаковали морской терминал в Туапсе. Возникший из-за удара пожар смогли потушить только спустя пять дней.