18:30, 28 апреля 2026Россия

После нового удара ВСУ по Туапсе ввели режим ЧС

Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Канал губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева в Max / ТАСС

После нового удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Туапсе ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального характера. Об этом сообщается в Telegram-канале оперштаба Краснодарского края.

«С 28 апреля по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева вводится режим ЧС регионального уровня на территории всего Туапсинского муниципального округа», — говорится в сообщении.

В ночь на 28 апреля над Туапсе раздались мощные взрывы. По информации оперштаба, из-за атаки ВСУ в городе вспыхнул новый пожар на объекте нефтяной промышленности. Из-за возгорания на нескольких прилегающих к предприятию улицах началась эвакуация.

Это не первый удар по городу за последние две недели. До этого украинские войска в ночь на 20 апреля атаковали морской терминал в Туапсе. Возникший из-за удара пожар смогли потушить только спустя пять дней.

