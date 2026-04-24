Появились новые подробности о горевшем пять дней морском терминале в Туапсе

Губернатор Кондратьев: Пожар на морском терминале в Туапсе потушили

Пожар на морском терминале в Туапсе, возникший из-за атаки ВСУ, потушили спустя пять дней. Об этом заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

«В Туапсе на территории морского терминала полностью потушили пожар. Спасибо нашим пожарным, в том числе краевым сотрудникам МЧС, которые круглосуточно ликвидировали возгорание. Пять дней около 300 человек боролись с огнем», — объяснил он.

По словам чиновника, Роспотребнадзор регулярно берет пробы воздуха, проверяя содержание вредных веществ. Помимо того, проводится постоянный мониторинг состояния морской акватории около города.

Из-за удара украинских войск по терминалу в ночь на 20 апреля произошел пожар. В море и реку попали нефтепродукты, а в атмосферу поступили продукты горения, из-за чего в городе прошли осадки, создавшие налеты на поверхностях.