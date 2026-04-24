Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:39, 24 апреля 2026

Появились новые подробности о горевшем пять дней морском терминале в Туапсе

Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Борис Морозов / РИА Новости

Пожар на морском терминале в Туапсе, возникший из-за атаки ВСУ, потушили спустя пять дней. Об этом заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

«В Туапсе на территории морского терминала полностью потушили пожар. Спасибо нашим пожарным, в том числе краевым сотрудникам МЧС, которые круглосуточно ликвидировали возгорание. Пять дней около 300 человек боролись с огнем», — объяснил он.

По словам чиновника, Роспотребнадзор регулярно берет пробы воздуха, проверяя содержание вредных веществ. Помимо того, проводится постоянный мониторинг состояния морской акватории около города.

Из-за удара украинских войск по терминалу в ночь на 20 апреля произошел пожар. В море и реку попали нефтепродукты, а в атмосферу поступили продукты горения, из-за чего в городе прошли осадки, создавшие налеты на поверхностях.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились новые подробности о горевшем пять дней морском терминале в Туапсе

    Стартовую площадку российского «Союза» уничтожили на европейском космодроме. Мощный взрыв попал на видео

    Лавров раскрыл одну особенность диалога США с Россией

    Пассажир пнул члена экипажа и укусил попутчика в самолете

    Ушедший из России автопроизводитель распродает активы ради собственного спасения

    «Сообразительный» отстрелялся из шестиствольной АК-630

    В Анапе к 2031 году построят мегакурорт за 60 миллиардов рублей

    Польша подняла в воздух истребители из-за российских самолетов

    Футболист сборной России рассказал о купленной за миллион рублей картине

    Раскрыты новые преступления сбежавшей экс-зампреда российского региона

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok