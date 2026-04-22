Появились подробности о бушующем третьи сутки пожаре на морском терминале в Туапсе

Краснодарский оперштаб заявил, что в Туапсе третьи сутки тушат пожар

В Туапсе на морском терминале третьи сутки тушат пожар. Подробности об этом сообщили в Telegram-канале оперштаба Краснодарского края.

«Чтобы как можно быстрее ликвидировать крупное возгорание, на месте максимально увеличили группировку. Сейчас в тушении задействованы 276 человек и 77 единиц техники», — говорится в сообщении.

Помимо того, в оперштабе заявили, что из-за сильного пожара в атмосферу поступили продукты горения, из-за чего в городе прошли осадки, оставившие черный налет на поверхностях.

Ранее краснодарский губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что после атаки в морском порту Туапсе, которая произошла в ночь на 20 апреля, загорелся терминал. Жертвой произошедшего стал мужчина. Еще один человек пострадал. Во всех школах города-курорта отменили занятия.