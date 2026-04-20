Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:22, 20 апреля 2026Россия

Стали известны страшные последствия массированной атаки БПЛА ВСУ на Туапсе

Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Туапсе вновь подвергся массированной атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале, в результате удара по морскому порту погиб мужчина.

«Выражаю глубокие соболезнования родным. Еще один – пострадал, ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь», — добавил губернатор.

В морском порту Туапсе после произошло возгорание.

Обломки вражеских беспилотников также повредили остекление в зданиях города, в том числе в начальной школе, детском саду, церкви, музее и многоквартирном доме.

Кроме того, в городе повреждена газовая труба. На всех местах падения обломков БПЛА работают оперативные и специальные службы.

Ранее стало известно о попытке ВСУ атаковать Севастополь вечером 19 апреля.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok