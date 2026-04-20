Стали известны страшные последствия массированной атаки БПЛА ВСУ на Туапсе

Туапсе вновь подвергся массированной атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале, в результате удара по морскому порту погиб мужчина.
«Выражаю глубокие соболезнования родным. Еще один – пострадал, ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь», — добавил губернатор.
В морском порту Туапсе после произошло возгорание.
Обломки вражеских беспилотников также повредили остекление в зданиях города, в том числе в начальной школе, детском саду, церкви, музее и многоквартирном доме.
Кроме того, в городе повреждена газовая труба. На всех местах падения обломков БПЛА работают оперативные и специальные службы.
Ранее стало известно о попытке ВСУ атаковать Севастополь вечером 19 апреля.