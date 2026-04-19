ВСУ атаковали Севастополь

Развожаев: ВСУ атакуют Севастополь, повреждены несколько домов и гараж

Силы противовоздушной обороны (ПВО), Черноморского флота и мобильные огневые группы Севастополя вечером 19 апреля отражают атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как рассказал в своем телеграм-канале губернатор города-героя Михаил Развожаев, уже сбито восемь беспилотников.

Вражеские БПЛА уничтожили над морем в районе Северной стороны Севастополя, мысов Херсонес и Фиолент, а также в районе Верхнесадового и Инкермана.

По предварительной информации, из людей никто не пострадал. Однако есть повреждения нескольких зданий.

На Северной стороне осколком сбитого беспилотника повреждена крыша одного дома, также в районе Монастырского шоссе в одном из СНТ на крышу дома упали осколки БПЛА.

А в районе улицы Генерала Мельника часть сбитого беспилотника упала на гараж.

В городе продолжает действовать воздушная тревога. Развожаев попросил всех жителей и гостей Севастополя покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах.

«Не пренебрегайте мерами безопасности! Работа по уничтожению вражеских БПЛА ведется из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия. Пули, не попавшие в цель, с ускорением свободного падения всегда возвращаются вниз», — добавил губернатор.

Обновление: в 22:59 — отбой воздушной тревоги.

В ночь с 18 на 19 апреля Украина тоже пыталась атаковать беспилотниками Крым. Кроме того, под удар попали Ростовская, Белгородская и Курская области.