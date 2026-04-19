07:27, 19 апреля 2026Россия

ВСУ атаковали Крым

Минобороны: Силы ПВО ночью уничтожили 13 беспилотников ВСУ над регионами России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

За минувшую ночь средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 13 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом сообщает Минобороны РФ, передает ТАСС.

Уточняется, что под удар попали Крым, Белгородская, Ростовская и Курская области. Кроме того, дроны были перехвачены над Краснодарским краем и акваторией Азовского моря.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что ВСУ ночью нанесли ракетный удар по городу, в результате которого пострадали три человека. Также была повреждена коммерческая инфраструктура, на территории складских помещений начался пожар.

