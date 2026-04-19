Раскрыты тяжелые последствия ракетного удара ВСУ по Таганрогу

Слюсарь: В результате атаки ВСУ на Таганрог пострадали три человека

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем официальном телеграм-канале рассказал о тяжелых последствиях очередной воздушной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Таганрог.

В ходе нанесения ракетного удара по городу пострадала коммерческая инфраструктура. На территории складских помещений возник пожар. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

Кроме того, три человека обратились за медицинской помощью, которая им была оперативно оказана.

«БПЛА уничтожен также в Неклиновском районе. В этом районе информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться», — добавил губернатор.

На территории Ростовской области сохраняется беспилотная опасность.

Ранее глава Таганрога Светлана Камбулова сообщила об изменении схемы движения трамваев и автобусов из-за атаки ВСУ.