Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:49, 19 апреля 2026Россия

В российском городе изменили движение трамваев и автобусов из-за атаки ВСУ

Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Petrov Sergey / Global Look Press

В результате ночной воздушной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Таганрог, в районе завода имени Бериева изменено движение трамваев и автобусов по Инструментальной улице. Об этом в своем официальном телеграм-канале сообщила глава города Светлана Камбулова.

О возобновлении движения общественного транспорта по привычной всем схеме Камбулова пообещала сообщить дополнительно.

Глава Таганрога также добавила, что незначительные повреждения после вражеского налета получили несколько объектов.

Беспилотная опасность в городе к 06:30 утра 19 апреля сохраняется.

Ранее ВСУ пытались атаковать Ейск, обломки сбитого вражеского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) рухнули возле морского порта. Также в результате атаки было повреждено несколько домов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok