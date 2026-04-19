В российском городе изменили движение трамваев и автобусов из-за атаки ВСУ

Камбулова: Из-за атаки ВСУ на Таганрог временно изменено движение трамваев

В результате ночной воздушной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Таганрог, в районе завода имени Бериева изменено движение трамваев и автобусов по Инструментальной улице. Об этом в своем официальном телеграм-канале сообщила глава города Светлана Камбулова.

О возобновлении движения общественного транспорта по привычной всем схеме Камбулова пообещала сообщить дополнительно.

Глава Таганрога также добавила, что незначительные повреждения после вражеского налета получили несколько объектов.

Беспилотная опасность в городе к 06:30 утра 19 апреля сохраняется.

Ранее ВСУ пытались атаковать Ейск, обломки сбитого вражеского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) рухнули возле морского порта. Также в результате атаки было повреждено несколько домов.