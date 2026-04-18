Обломки украинского БПЛА рухнули возле российского морского порта

ОШ Краснодарского края: В Ейске упали обломки БПЛА ВСУ в районе морского порта

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают попытки атаковать Черноморские города России. Обломки очередного сбитого вражеского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) рухнули в районе морского порта в Ейске, об этом сообщили в телеграм-канале Оперативного штаба Краснодарского края.

Пострадавших в результате падения обломков нет, возгораний также не зафиксировано. На месте работают все оперативные и специальные службы.

До этого взрывы прогремели в небе над Ростовом-на-Дону и Таганрогом. Подробности пока не известны.

Кроме того, как сообщала пресс-служба Росавиации, вечером 17 апреля в аэропортах Геленджика и Сочи вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. К 23:25 ограничения были сняты.