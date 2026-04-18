Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:31, 18 апреля 2026Россия

Над двумя российскими городами прогремели взрывы

Shot: Над Ростовом-на-Дону и Таганрогом прогремели взрывы на фоне атаки ВСУ
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетВзрыв в Ростове

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Ростовская область подверглась атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его данным, над Ростовом-на-Дону прозвучало минимум два взрыва, они также были слышны в Таганроге. Подробности пока неизвестны, информация о пострадавших отсутствует.

Мэр Таганрога Светлана Камбулова предупредила, что в городе работают средства противовоздушной обороны (ПВО), призвав жителей укрыться в помещениях и не подходить к окнам.

Ранее беспилотники ВСУ атаковали предприятия Сызрани и Новокуйбышевска Самарской области. Губернатор региона Вячеслав Федорищев сообщил, что, по предварительным данным, никто не пострадал.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok