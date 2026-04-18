Над двумя российскими городами прогремели взрывы

Shot: Над Ростовом-на-Дону и Таганрогом прогремели взрывы на фоне атаки ВСУ

Ростовская область подверглась атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его данным, над Ростовом-на-Дону прозвучало минимум два взрыва, они также были слышны в Таганроге. Подробности пока неизвестны, информация о пострадавших отсутствует.

Мэр Таганрога Светлана Камбулова предупредила, что в городе работают средства противовоздушной обороны (ПВО), призвав жителей укрыться в помещениях и не подходить к окнам.

Ранее беспилотники ВСУ атаковали предприятия Сызрани и Новокуйбышевска Самарской области. Губернатор региона Вячеслав Федорищев сообщил, что, по предварительным данным, никто не пострадал.