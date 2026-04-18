Сызрань и Новокуйбышевск атаковали беспилотники ВСУ

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:07, 18 апреля 2026Россия

Федорищев: Предприятия Сызрани и Новокуйбышевска атаковали беспилотники ВСУ
Иван Потапов

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Предприятия Сызрани и Новокуйбышевска Самарской области атаковали беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом губернатор региона Вячеслав Федорищев сообщил в своем официальном Telegram-канале.

«Зафиксированы прилеты по промышленным предприятиям Новокуйбышевска и Сызрани», — говорится в публикации.

Там отмечается, что, по предварительным данным, пострадавших нет. «Работают экстренные службы. Развернуты оперативные штабы», — отмечается в сообщении.

Губернатор призвал жителей региона соблюдать меры безопасности.

Ранее Федорищев сообщил, что украинский беспилотник рухнул рядом с роддомом в Новокуйбышевске.

В марте губернатор рассказал, что ВСУ ударили по объекту промышленности в Тольятти Самарской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok