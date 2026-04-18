Сызрань и Новокуйбышевск атаковали беспилотники ВСУ

Федорищев: Предприятия Сызрани и Новокуйбышевска атаковали беспилотники ВСУ

Предприятия Сызрани и Новокуйбышевска Самарской области атаковали беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом губернатор региона Вячеслав Федорищев сообщил в своем официальном Telegram-канале.

«Зафиксированы прилеты по промышленным предприятиям Новокуйбышевска и Сызрани», — говорится в публикации.

Там отмечается, что, по предварительным данным, пострадавших нет. «Работают экстренные службы. Развернуты оперативные штабы», — отмечается в сообщении.

Губернатор призвал жителей региона соблюдать меры безопасности.

Ранее Федорищев сообщил, что украинский беспилотник рухнул рядом с роддомом в Новокуйбышевске.

В марте губернатор рассказал, что ВСУ ударили по объекту промышленности в Тольятти Самарской области.