09:42, 30 марта 2026Россия

Объявлено об ударе ВСУ по российской промышленности

Губернатор Федорищев: ВСУ ударили по промышленному объекту в Тольятти
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
Фото: Александр Казаков / POOL / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по объекту промышленности в Тольятти Самарской области. Об этом объявил губернатор региона Вячеслав Федорищев.

Чиновник не уточнил, какой именно промышленный объект подвергся атаке.

«Жертв нет. Жилые и социальные объекты не пострадали. Ведутся работы оперативными службами», — написал в блоге Федорищев.

Ранее сообщалось, что Таганрог в Ростовской облатси подвергся мощной атаке беспилотников ВСУ. Над регионом уничтожили около шестидесяти дронов. Известно, что при ударе пострадали восемь человек, одного спасти не удалось. Один из взрывов после попадания беспилотника в жилой дом сняли на видео.

