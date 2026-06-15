Российская блогерша показала фото интимного момента во время свадебного путешествия

Блогеры Артур Бабич и Аня Покров поцеловались на фото во время свадебного путешествия

Популярная российская TikTok-блогерша Аня Покров (настоящая фамилия — Покровская) показала фото интимного момента во время свадебного путешествия с инфлюэнсером Артуром Бабичем. Кадры опубликованы в ее Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Звезда разместила снимки, на одном из которых была запечатлена в белом костюме и с распущенными волосами в объятиях супруга. При этом пара страстно целовалась на камеру. В свою очередь, Бабич надел белую рубашку в полоску.

«Это было незабываемо! Это было красиво! Это было вкусно!» — подписала Покров.

Известно, что влюбленные решили провести медовый месяц в Краснодарском крае.

В апреле была раскрыта стоимость росписи богатых российских блогеров. Отмечалось, что на бракосочетание Бабич и Покров в одном из загсов Санкт-Петербурга у пары ушло 135 тысяч рублей. В эту стоимость вошли корсет с пышными рукавами и юбка-баллон почти за 75 тысяч рублей.