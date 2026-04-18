07:47, 18 апреля 2026Россия

Украинский беспилотник рухнул рядом с роддомом в Самарской области

Марина Совина
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Украинский беспилотник рухнул рядом с родительным домом в Самарской области. Об этом в Telegram рассказал губернатор региона Вячеслав Федорищев.

По его словам, в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Новокуйбышевску в Самарской области повреждено здание роддома — выбиты стекла.

«Пострадавших нет. Все дети, пациентки переведены в соседние медучреждения. На месте развернут оперативный штаб», — подчеркнул губернатор.

Ранее FPV-дрон ВСУ ударил по зданию Хомутовской центральной районной больницы в Курской области.

