Украинский дрон ударил по зданию больницы в российском регионе

Хинштейн сообщил об атаке дрона ВСУ на здание больницы в Курской области

FPV-дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударил по зданию Хомутовской центральной районной больницы в Курской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн в Telegram.

По его словам, в результате атаки никто не пострадал, однако беспилотник повредил фасад медучреждения, а также остекление первого и второго этажей.

Ранее атаке FPV-дрона ВСУ подверглась машина на участке автодороги Святославка — Ракитное в Белгородской области. В результате пострадала женщина. Россиянку доставили в больницу с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями спины.

Кроме того, в ночь на 19 марта российские средства противовоздушной обороны сбили над регионами страны 57 беспилотников. 35 из них уничтожены в Курской области, 13 — в Орловской, по одному — в Брянской и Тульской. Еще семь аппаратов поражены над Азовским морем.