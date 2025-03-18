В Белгородской области в результате атаки дрона ВСУ пострадала женщина

В Белгородской области в результате атаки FPV-дрона ВСУ ранена женщина

Движущаяся машина на участке автодороги Святославка — Ракитное подверглась атаке FPV-дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ), в результате чего была ранена женщина. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Пострадавшую с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями спины попутным транспортом доставили в Ракитянскую ЦРБ (центральную районную больницу — прим. «Ленты.ру»)», — уточнил он. В настоящий момент женщине оказывают необходимую медицинскую помощь.

Ранее Гладков сообщил, что на участке дороги в районе села Графовка Краснояружского района служебный автобус с людьми подорвался на взрывном устройстве ВСУ. Пострадали две женщины и мужчина, которых доставили на попутном транспорте в Краснояружскую центральную районную больницу.