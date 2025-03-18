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21:26, 18 марта 2025Россия

В Белгородской области в результате атаки дрона ВСУ пострадала женщина

В Белгородской области в результате атаки FPV-дрона ВСУ ранена женщина
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress

Движущаяся машина на участке автодороги Святославка — Ракитное подверглась атаке FPV-дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ), в результате чего была ранена женщина. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Пострадавшую с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями спины попутным транспортом доставили в Ракитянскую ЦРБ (центральную районную больницу — прим. «Ленты.ру»)», — уточнил он. В настоящий момент женщине оказывают необходимую медицинскую помощь.

Ранее Гладков сообщил, что на участке дороги в районе села Графовка Краснояружского района служебный автобус с людьми подорвался на взрывном устройстве ВСУ. Пострадали две женщины и мужчина, которых доставили на попутном транспорте в Краснояружскую центральную районную больницу.

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