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10:19, 18 марта 2025Россия

Автобус с людьми подорвался на взрывном устройстве ВСУ в российском регионе

Гладков: Три человека пострадали при подрыве автобуса на взрывном устройстве ВСУ
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Краснояружском районе Белгородской области в результате действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали три человека. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, на участке дороги в районе села Графовка служебный автобус с людьми подорвался на взрывном устройстве. Другие подробности о причинах происшествия Гладков не привел.

Он подчеркнул, что пострадали две женщины и мужчина, которых доставили на попутном транспорте в Краснояружскую центральную районную больницу. У них диагностировали баротравмы. «После оказания медицинской помощи все отпущены домой для амбулаторного лечения. Транспортное средство получило повреждения», — написал губернатор.

Ранее стало известно, что ВСУ активизировали свои силы в районе госграницы в Белгородской области. По мнению авторов проекта WarGonzo, для этого могла быть задействована часть украинских сил, отведенных из Курской области.

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