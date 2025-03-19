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08:05, 19 марта 2025Россия

Минобороны заявило о попытке атаки десятков беспилотников ВСУ на Россию

Минобороны: Силы ПВО сбили 57 дронов ВСУ над четырьмя регионами и Азовским морем
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: David W Cerny / Reuters

В ночь на среду, 19 марта, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили десятки беспилотников по регионам России. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Там уточнили, что всего за ночь средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 57 летательных аппаратов над четырьмя регионами России и Азовским морем. Больше всего дронов — 35 — сбили над Курской областью.

Еще 13 дронов перехватили над Орловской областью, семь — над Азовским морем, по одному — над Брянской и Тульской областями. Других данных о ситуации в ведомстве не привели.

В ночь на вторник, 18 марта, Украина пыталась атаковать Россию с помощью 46 украинских беспилотников. Больше всего дронов — 41 — сбили над Белгородской областью. Под удар также попали Брянская, Курская и Орловская области.

ЖЗЛ
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